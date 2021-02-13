Выбор читателей за 12 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 12 февраля.

Сегодня после обеда открываются продажи на субсидированные авиабилеты для всех дальневосточников. Будут продавать в том числе и билеты из Благовещенска до Москвы. Цена билета по маршруту Благовещенск – Москва (или в обратном направлении) со всеми сборами составит 10 385 рублей в один конец.

Уникальная государственная программа «Дальневосточная ипотека» под 2 % начала действовать в декабре прошлого года и была встречена большим интересом со стороны населения. Только в Дальневосточном СберБанке сегодня почти половина выдаваемых по социальным программам кредитов – это именно «Дальневосточная ипотека».

На областном оперативном штабе по предупреждению коронавируса, который прошёл в пятницу, 12 февраля, было решено снять ограничения для заведений общепита.

Зоозащитники Благовещенска бьют тревогу. Инстаграм-аккаунт фонда «Горячие сердца» сообщает о ситуации, случившейся с одной из активисток.