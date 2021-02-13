Выбор читателей за 12 февраля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 12 февраля.
Сегодня открываются продажи льготных авиабилетов для всех дальневосточников
Сегодня после обеда открываются продажи на субсидированные авиабилеты для всех дальневосточников. Будут продавать в том числе и билеты из Благовещенска до Москвы. Цена билета по маршруту Благовещенск – Москва (или в обратном направлении) со всеми сборами составит 10 385 рублей в один конец.
СберБанк снизил ставку по программе «Дальневосточная ипотека»
Уникальная государственная программа «Дальневосточная ипотека» под 2 % начала действовать в декабре прошлого года и была встречена большим интересом со стороны населения. Только в Дальневосточном СберБанке сегодня почти половина выдаваемых по социальным программам кредитов – это именно «Дальневосточная ипотека».
В Приамурье отменили ограничения для общепита и спорта
На областном оперативном штабе по предупреждению коронавируса, который прошёл в пятницу, 12 февраля, было решено снять ограничения для заведений общепита.
Зоозащитники Благовещенска обвиняют местного жителя в жестоком убийстве кота
Зоозащитники Благовещенска бьют тревогу. Инстаграм-аккаунт фонда «Горячие сердца» сообщает о ситуации, случившейся с одной из активисток.
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