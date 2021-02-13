Гороскоп на 13 февраля: Девам нужно взять себя в руки, а Весов ждут озарения

Восход Солнца: 07:44

Заход Солнца: 17:43

Солнце в Водолее.

Овен. Не исключено, что вы получите поддержку от влиятельного человека, что даст возможность стартовать с собственным проектом. Звёзды рекомендуют держать настроение под контролем, тогда и неприятности не возникнут.

Телец. Следите за своими словами, особенно в процессе общения с незнакомыми людьми. Они могут потом создать вам проблемы. Гармоничное сочетание планет благоприятно для любовных и дружеских отношений.

Близнецы. Вам придётся бороться с ревностью и подозрительностью. Если это чувство победит, то возможно тягостное расставание с любимым человеком.

Рак. Сегодня можно руководствоваться импульсами, а не логикой. Не исключено, что сегодня у вас возникнет желание попробовать себя в новом профессиональном качестве или просто расширить привычное поле деятельности.

Лев. Если с утра до вечера будете думать только о финансах, то их от этого больше не станет. Действуйте и не сомневайтесь в своих возможностях, тогда ситуация моментально улучшится.

Дева. Вам нужно взять себя в руки, даже если это кажется невыполнимой задачей. Вперёд! Избегайте бесполезных трат и конфликтов на ровном месте в общении с близкими людьми в вечернее время.

Весы. Пока вы думаете и размышляете, конкуренты уже начали двигаться вперёд. Предлагаем быстро догнать их. Этот день может преувеличить значение эмоциональной сферы. Вероятны творческие озарения, мечтательность, повышенная сексуальность.

Скорпион. Держите эмоции под контролем, язвительное замечание с вашей стороны может привести к ссорам. Положение планет стимулирует творческую активность, воображение, склонность к красноречию.

Стрелец. Следите за своими словами, велик риск обидеть человека случайным замечанием. Вы можете испытывать серьезные сомнения, мешающие принять какое-то важное решение. Старайтесь тщательно взвешивать каждый свой шаг.

Козерог. С утра вы можете почувствовать прилив сил, но расходовать энергию советуем с умом, на самое важное. Вы увлечетесь своей идеей, сможете заразить энтузиазмом всех окружающих. Это хорошее время, чтобы рассказать о своих планах коллегам.

Водолей. Придется бороться с ленью, но если вы сумеете её победить, то к вечеру будете горды собой и проделанной работой. Хороший момент, чтобы пообщаться с друзьями в Сети, и новости узнаете, и о себе расскажете.

Рыбы. Обо всех проблемах, которые привели к головной боли сегодня, вы забудете уже завтра. Не исключают астрологи, что вам придется уделить время здоровью. Не меняйте схему лечения и не пропускайте приемы лекарств, чтобы стало лучше.

Астролог: Вальдемар Небоходцев