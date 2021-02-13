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В России появятся мобильные приложения для госуслуг «Здоровье», «Дом» и «Авто»

В России появятся мобильные приложения для госуслуг «Здоровье», «Дом» и «Авто»
Фото: pixabay.com

В России разрабатываются три мобильных приложения для предоставления госуслуг по темам «Здоровье», «Дом» и «Авто». Сейчас они проходят тестирование и планируются к запуску, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

— Сегодня различные услуги можно получить с помощью мобильного приложения госуслуг – это понятный и современный процесс. Сейчас перед запуском идет тестирование ряда тематических приложений для решения самых востребованных у пользователей вопросов. Речь идет о таких мобильных приложениях, как «Здоровье», «Дом» и «Авто», — сказал министр.

Приложение «Здоровье» в марте будет опробовано в трёх пилотных регионах. Оно объединит услуги, связанные с медицинской помощью: онлайн-запись на примем к специалистам, вызов врача, оформление электронных больничного и рецепта, ведение дневника самонаблюдения и другие документы.

Приложение «Авто» будет доступно в августе 2021 года.

— С его помощью пользователи смогут оформить европротокол онлайн, загрузить в электронном виде документы на автомобиль, а также использовать другие необходимые функции, – рассказал Чернышенко.

Приложение для предоставления госуслуг «Дом» сейчас проходит тестирование в пилотных домах Московской области.

— К примеру, в приложение «Дом» включены услуги голосования собственников жилья по различным вопросам ЖКХ, организация чата между жильцами и управляющей компанией, функция обратной связи, в том числе для обращений и жалоб на качество выполняемых работ жилищными организациями, – сообщил Дмитрий Чернышенко.

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#российская власть

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