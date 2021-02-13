«Узбечка растопит любое сердечко», или самые романтичные места по версии жителей Приамурья

Топ-3 любителей романтики

Победителей рейтинга мы выбирали по количеству лайков к комментариям, также учитывались ответы в директ. Итак, рассказываем, какие места больше всего располагают к романтике жителей Амурской области.

Почётное третье место в нашем рейтинге занимают парки. Жители Благовещенска называли Парк Дружбы, Первомайский и Городской. Место действительно универсальное – парк или сквер наверняка есть в каждом городе и там действительно часто уединяются влюблённые.

«В Первомайском парке сидели с мужем на одном из первых свиданий. И нас там закрыли! После 22:00 парк закрылся, а нас так никто и не выгнал, в одиннадцатом часу собрались мы домой, а ворота закрыты – перелазили в итоге через заьбор», пишет @nadezhda_prutenko. Приключения не первом свидании – это всегда воспоминания на всю жизнь. Сейчас парки, кстати, тоже работают, так что, если не боитесь замерзнуть, отправляйтесь на романтическую прогулку.

В комментариях некоторые отмечали, что в условиях амурских холодов на улице долго не продержишься. Видимо, поэтому на втором месте рейтинга у нас неожиданно оказались… подъезды. Особенно актуальным считаем этот вариант в период пандемии, также локация хорошо подходит для экономных влюблённых. Поцелуи в подъезде – это классика для многих поколений, о чем нам и напомнили читатели. И это ещё раз доказывает, что собственно место – вовсе не главное, если есть чувства.

Лидер в нашем рейтинге неоригинальный, но бесспорный. Первое место занимают кафе, рестораны и другие заведения общепита: «Узбечка растопит любое сердечко», – самый популярный комментарий среди читателей нашего аккаунта. Не знаем, как насчёт узбечки, но это действительно приятно, когда дорогой тебе человек пытается тебя накормить.

Также среди популярных мест для свиданий были названы «панорама» в районе Радиоцентра, вечерняя набережная Амура с видом на Хэйхэ и кинотеатры.

Идеи для оригиналов

Помимо популярных ответов, были в нашем опросе и оригинальные. Если вы не хотите идти проторенной тропой, а твёрдо решили удивить свою вторую половину, они могут помочь вам в организации сюрприза.

Совсем недавно появившееся и ещё не заезженное место для романтических свиданий в Благовещенске – это сияющая ТЭЦ. Масштабы зрелища впечатляют и могут сравниться с масштабами самых горячих чувств.

Еще одно место, не совсем подходящее для зимних свиданий, но от этого не менее романтичное – это крыша высотки. Идея не нова, но в Приамурье не очень популярна. Однако, если соблюсти технику безопасности, а на улице достаточно тепло, попробовать можно.

«А мы устраивали сестре с ее супругом ужин на крыше дома по адресу Политехническая, 1. Принесли стол, стулья, свечи и пледы. Заказали еду с кафе, которого уже давно нет. Придумали что собрание проводят на крыше с жильцами, так как дом был новый. В общем это был обалденный неожиданный и приятный вечер. (Правда это было лето)», пишет @gdepoest_blg. Если вы твёрдо решите провести романтический вечер на крыше, имейте ввиду, что доступ туда скорее всего, закрыт. Ключ можно попробовать найти у старшего дома, либо в управляющей компании. Если вас туда все же не пустят, не отчаивайтесь – у нас есть ещё более оригинальные варианты.

Среди по-настоящему экстравагантных мест, предложенных читателями для свиданий – кладбище. Смех смехом (или страх страхом), но, по рассказам подписчиков, и это место может соединять сердца.

«Кладбище… девушка или парень будут удивлены, и запомнят», – пошутил наш подписчик, на что ему ответили, что некоторые там знакомятся с мужьями. Если вы все-таки решите устроить романтическую прогулку с налётом готики, помните, что у кладбища есть свой режим работы, который нельзя нарушать, а за вандализм у нас выписывают приличные штрафы.

Ещё один оригинальный вариант романтичного места – читальный зал.

«У нас всё студенчество проходило в читальном зале – и учились там, и отдыхали, и ели, и влюблялись тоже», – пишут бывшие студенты БГПУ.

О том, где у них находятся читальные залы, в теории должны знать все студенты вузов и ссузов. Если вы уже вышли из студенческого возраста, можете побывать в читальном зале общественной библиотеки. Для приличия советуем взять какую-нибудь книгу, идеальный вариант – сборник стихов о любви. Вести себя тут тоже нужно прилично (примерно так же, как на кладбище): не шуметь и разговаривать вполголоса. Но что может быть романтичнее, чем шёпотом читать друг другу стихи о любви?

Напоследок хочется отметить наших читателей, которые считают, что радовать свою вторую половинку можно в любой день:

«А для кого-то это вообще не праздник, и познакомиться, сделать предложение, и что-то дарить можно в любой другой день», пишет @sergejcetyrin48038. И мы с ним абсолютно согласны!

Кстати, если вы ещё не решили, чем порадовать свою вторую половину, посмотрите видео, в котором мы не просто подобрали варианты подарков, а просчитали всё так, чтобы и деньги после праздника остались, и вы со своей второй половинкой вспоминали этот день с теплом в сердечке через много-много лет.