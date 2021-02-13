Возрастные россияне стали чаще искать любовь в интернете

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По сообщениям экспертов, люди в возрасте чаще, чем молодёжь, пользуются платными возможностями сервисов интернет-знакомств, поскольку не всегда разбираются, как правильно использовать такие сайты. Количество трат на такие сервисы у людей в возрасте 71-80 лет выросло в шесть раз, 61-70 лет – вдвое.

Такие данные «Известиям» озвучил Московский кредитный банк на основе кодов трансакций на сайтах интернет-знакомств. Так, в 2020-м количество платежей (например, за продвижение анкет, возможность ставить лайки) на таких площадках выросло на 75 процентов по сравнению с 2019-м. И уже в этом году, если сравнивать с аналогичным периодом 2020-го, увеличение трат на сайтах знакомств составило 44 процента.

Наибольший прирост обеспечили клиенты так называемого «серебряного возраста». У молодежи 18-25 лет количество покупок на сайтах знакомств выросло на 32 процента, у старой гвардии 71-80 лет – в шесть раз. Люди в возрасте 61-70 лет приобретали услуги на таких ресурсах в два раза чаще, 51-60 лет – в 6,7 раза. По данным кредитной организации на середину февраля, доля людей 71-80 лет, совершающих онлайн-покупки в категории «Знакомства», составляет 2 процента. Среди граждан 61-70 лет этот показатель составил 3 процента, 51-60 лет – 15 процентов. Самая большая доля (24 процента) посетителей сайтов знакомств, которые пользуются платными услугами, приходится на людей 41-50 лет.

Эксперты связывают тренд с изоляцией из-за пандемии коронавируса. Люди проводили много времени дома, причем россиян старшего возраста это касалось в большей степени, отметил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

— Пенсионеры больше не считают себя пенсионерами в прежнем понимании этого слова и хотят перезагрузки в виде устройства своей личной жизни, – пояснила «Известиям» психолог Инга Корягина. – Эмоционально пандемия их не тронула, так как закалили предыдущие многочисленные кризисы. Дети выросли, дома построены, пора заняться собой и своей эмоциональной жизнью. За год интернет-общение стало родным, страх технологий преодолен – почему бы не пойти на сайты знакомств?

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