В Приамурье зафиксировано 42 новых случая коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Амурской области опубликовало новые данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В течение суток выявлено 42 новых больных.

При этом, сообщает портал стопкоронавирус.рф, за сутки выздоровело 59 амурчан. Новых жертв COVID-19 в регионе в течение суток не было.

По данным управления Роспотребнадзора, среди зараженных коронавирусом преобладают пациенты с симптомами ОРВИ, пневмония обнаруживается примерно у каждого четвёртого.

С момента начала пандемии в Приамурье выявлено 20 330 случаев заражения коронавирусом. У 18 731 пациента заболевание закончилось выздоровлением, в 148 случаях – летальным исходом.