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12февраля
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сегодня, 17:35 0

В Приамурье зафиксировано 42 новых случая коронавируса

В Приамурье зафиксировано 42 новых случая коронавируса
Фото: depositphotos.com

Управление Роспотребнадзора по Амурской области опубликовало новые данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В течение суток выявлено 42 новых больных.

При этом, сообщает портал стопкоронавирус.рф, за сутки выздоровело 59 амурчан. Новых жертв COVID-19 в регионе в течение суток не было.

По данным управления Роспотребнадзора, среди зараженных коронавирусом преобладают пациенты с симптомами ОРВИ, пневмония обнаруживается примерно у каждого четвёртого.

С момента начала пандемии в Приамурье выявлено 20 330 случаев заражения коронавирусом. У 18 731 пациента заболевание закончилось выздоровлением, в 148 случаях – летальным исходом.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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