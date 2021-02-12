Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:20 0

Дороги Приамурья чистят с пяти часов утра

Дороги Приамурья чистят с пяти часов утра

Дорожные службы Приамурья с пяти часов утра начали расчищать областные дороги от снега. Всего на борьбу с последствиями циклона вышли 80 единиц дорожной техники, сообщили в правительстве области.

По информации диспетчерских служб на дорогах перерывов в движении нет. Ситуацию мониторят круглосуточно. Дороги очищают от снега и наледи, посыпают противогололёдными материалами.

— Все подразделения дорожных служб, осуществляющих содержание региональных дорог, накануне были проинформированы о предстоящем ухудшении погоды, патрулирование ведется круглосуточно. В районах, где из-за ветра возникают переметы, устраиваются валы снегозадержания в полосе отвода, также ведется работа по обеспечению безопасного проезда – устраняется гололед, – рассказал начальник «Амурупрадор» Павел Рогалев.

Дороги местного значения муниципалитеты убирают самостоятельно. Для безопасного движения, работу на дорогах будут вести круглосуточно. Ситуация ухудшается не только осадками, но и резким потеплением.

— Подрядчики очищают проезжую часть от снежных заносов, в северных районах области на дорогах устраняются переметы, но через некоторое время проезд опять становится затрудненным. В южных районах мы видим ранее повышение температур, что вызывает у нас серьезные опасения, так как коэффициент сцепления при взаимодействии колеса с дорожным покрытием сейчас не в безопасных параметрах, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах.

Просмотров всего: 181

#дороги

распечатать


Общество

В Благовещенске закроют улицу Трудовую
Общество 7

Где купить бензин: завтра в Приамурье привезут 400 тонн АИ-95
Общество

В Приморье водитель снегоуборщика ударил ребёнка по голове ковшом машины
Происшествия

В Благовещенском районе на трассе сгорел грузовой автомобиль (видео)
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь