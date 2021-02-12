Дороги Приамурья чистят с пяти часов утра

Дорожные службы Приамурья с пяти часов утра начали расчищать областные дороги от снега. Всего на борьбу с последствиями циклона вышли 80 единиц дорожной техники, сообщили в правительстве области.

По информации диспетчерских служб на дорогах перерывов в движении нет. Ситуацию мониторят круглосуточно. Дороги очищают от снега и наледи, посыпают противогололёдными материалами.

— Все подразделения дорожных служб, осуществляющих содержание региональных дорог, накануне были проинформированы о предстоящем ухудшении погоды, патрулирование ведется круглосуточно. В районах, где из-за ветра возникают переметы, устраиваются валы снегозадержания в полосе отвода, также ведется работа по обеспечению безопасного проезда – устраняется гололед, – рассказал начальник «Амурупрадор» Павел Рогалев.

Дороги местного значения муниципалитеты убирают самостоятельно. Для безопасного движения, работу на дорогах будут вести круглосуточно. Ситуация ухудшается не только осадками, но и резким потеплением.

— Подрядчики очищают проезжую часть от снежных заносов, в северных районах области на дорогах устраняются переметы, но через некоторое время проезд опять становится затрудненным. В южных районах мы видим ранее повышение температур, что вызывает у нас серьезные опасения, так как коэффициент сцепления при взаимодействии колеса с дорожным покрытием сейчас не в безопасных параметрах, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах.