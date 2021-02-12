Сергей Пенкин рассказал об аресте Ларисы Долиной на его дне рождения

Артист появился в студии в необычном костюме, расшитом блёстками, который дополнил золотыми ботинками.

Пенкин поделился, что в этот раз отмечает свой день рождения скромно. Иван Ургант попросил певца вспомнить про свой самый запоминающийся день рождения в его жизни. Тогда Пенкин рассказал о праздничной вечеринке, которая прошла в 1993 году.

Тот праздник музыкант отмечал в ночном клубе. Среди гостей было много известных людей, среди которых были Лариса Долина, Ирина Отиева и Сергей Зверев.

По словам Пенкина, в разгар праздника в клуб влетел ОМОН, который начал искать наркотики. На Ларису Долину надели наручники. Актёра Евгения Моргунова, который пришёл к певцу на день рождения, не пустили в зал.

В клубе также находились родители певца и его педагог, которые решили, что это постановка.

Известно, что Сергей Пенкин и Лариса Долина когда-то были большими друзьями. Но уже много лет они не общаются.