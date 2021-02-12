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12февраля
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сегодня, 18:00 3

Ноль вместо восьмерки: в России изменятся коды междугородних звонков

Ноль вместо восьмерки: в России изменятся коды междугородних звонков
Фото: https://pixabay.com/

Минцифры подготовило проекта приказа, в котором предлагается ввести до 2025 года новую систему набора номера – для звонков по межгороду нужно будет использовать 0 вместо 8, а при международных вызовах – 00.

Законопроект уже опубликовали на портале проектов нормативных актов.

— Ввести в действие российскую систему и план нумерации поэтапно: первый этап (до 2025 года) – осуществить переход на использование при установлении внутризоновых и междугородных телефонных соединений на национальный префикс «Пн = 0», а при установлении международных телефонных соединений – на международный префикс «Пмн = 00», – сообщает «Российская газета».

Согласно законопроекту предлагается закрепить и номер «122» как «Единую службу оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи».

Между тем в Амурской области свои нововведения начнут действовать с 15 февраля. С этой даты снимаются ограничения для общепита по времени работы и заполняемости залов, при этом обязательной остаётся термометрия на входе. Также снимут ограничение по обязательной самоизоляции граждан в возрасте 65 плюс. А уже с сегодняшнего снято ограничение на проведение спортивных и массовых мероприятий при условии заполняемости зала не более 50 процентов.

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#жизнь #российская власть #технологии

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Комментарии
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  • Mainer

    Mainer
    58 минут назад

    Не написали в чём смысл этого нововведения?

    Для чего оно?

  • Dendrolog-Ornitholog

    Dendrolog-Ornitholog
    30 минут назад

    Обнулились : )

  • Разнящий

    Разнящий
    5 минут назад

    Вот кому-то делать нехер.

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