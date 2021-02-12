Тигрицу, которая нападала в Приморье на собак, переселили в нацпарк «Зов тигра»

Тигрицу изъяли из природы в декабре 2020 года, тогда она вышла к людям и нападала на собак. Хищницу отправили на короткую передержки, где убедились, что она здорова и реагирует на людей адекватно, для дикого зверя. Ей надели ошейник со спутниковым модулем и выпустили на территории национального парка «Зов тигра», рассказали в центре «Амурский тигр».

Специалисты предположили, что хищница вышла к людям из-за недостатка пропитания. На новом месте жительства с этим проблем возникнуть не должно.

— Национальный парк «Зов тигра» наряду с соседним Лазовским заповедником, с которым управляется одним учреждением, является комфортным местом обитания для амурских тигров. Обе особо охраняемые природные территории характеризуются стабильно высокой плотностью полосатого хищника - одной из самых высоких во всем ареале, – отметили в организации.

Сейчас тигрица успешно осваивает новые территории. С помощью интерактивного ошейника уже были зафиксированы два возможных места длительного пребывания, это может говорить о двух удачных охотах зверя. Часть территории парка оснащена фотоловушками, поэтому возможность увидеть хищницу будет еще не раз. А скоро тигрице выберут имя.