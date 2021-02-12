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12февраля
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сегодня, 18:34 0

Амурский охотовед накормил оголодавших за зиму птиц

Амурский охотовед накормил оголодавших за зиму птиц
Фото: https://pixabay.com/

Работник дирекции по охране и использованию животного мира Амурской области в лесу возле своего дачного участка приготовил пир оголодавшим за зиму птицам.

Михаил Лесик накормил птиц на своём дачном участке не далеко от Благовещенска. Видео в своём инстаграм-аккаунте разместили сотрудники амурского управления животного мира.

Между тем в Приамурье спустя неделю после морозов за тридцать градусов наконец-то наступило потепление. И сразу аномальное.

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#помощь #природа

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