Амурский охотовед накормил оголодавших за зиму птиц

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Работник дирекции по охране и использованию животного мира Амурской области в лесу возле своего дачного участка приготовил пир оголодавшим за зиму птицам.

Михаил Лесик накормил птиц на своём дачном участке не далеко от Благовещенска. Видео в своём инстаграм-аккаунте разместили сотрудники амурского управления животного мира.

Между тем в Приамурье спустя неделю после морозов за тридцать градусов наконец-то наступило потепление. И сразу аномальное.