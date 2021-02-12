В Москве из окна квартиры актрисы Татьяны Яковенко выпал мужчина

Как стало известно, в квартире актрисы сейчас проживает её 28-летний сын Владимир. Саму Яковенко там давно не видели. Молодой человек работает ди-джеем и живёт в квартире знаменитой мамы один.

В тот вечер, когда произошёл несчастный случай, Владимир устроил дома вечеринку, где собрались четыре друга. Молодые люди немного выпили, а потом стали курить кальян. Вероятно, после этого Александру стало плохо. Он заявил, что пойдет спать.

Около полуночи друзья услышали стук балконной двери и на всякий случай решили проведать Александра. В комнате его не оказалось — он лежал под балконом в луже крови.

Когда прибыла «Скорая помощь», молодой человек немного пришел в себя. Врачи диагностировали у него перелом костей таза и черепа, в больнице он был прооперирован.

Со слов охранников, друзья не выглядели сильно пьяными. Скорее всего, Александр после кальяна вышел на балкон подышать, а на улице у него закружилась голова.