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В Москве из окна квартиры актрисы Татьяны Яковенко выпал мужчина

В Москве из окна квартиры актрисы Татьяны Яковенко выпал мужчина
Фото: stuki-druki.com

В квартире звезды фильма «Жизнь одна» актрисы Татьяны Яковенко произошёл инцидент. С балкона четвёртого этажа упал 29-летний друг её сына. Мужчина остался жив, но получил тяжелые травмы, пишет «Московский комсомолец».

Как стало известно, в квартире актрисы сейчас проживает её 28-летний сын Владимир. Саму Яковенко там давно не видели. Молодой человек работает ди-джеем и живёт в квартире знаменитой мамы один.

В тот вечер, когда произошёл несчастный случай, Владимир устроил дома вечеринку, где собрались четыре друга. Молодые люди немного выпили, а потом стали курить кальян. Вероятно, после этого Александру стало плохо. Он заявил, что пойдет спать.

Около полуночи друзья услышали стук балконной двери и на всякий случай решили проведать Александра. В комнате его не оказалось — он лежал под балконом в луже крови.

Когда прибыла «Скорая помощь», молодой человек немного пришел в себя. Врачи диагностировали у него перелом костей таза и черепа, в больнице он был прооперирован.

Со слов охранников, друзья не выглядели сильно пьяными. Скорее всего, Александр после кальяна вышел на балкон подышать, а на улице у него закружилась голова.

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#происшествия #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    46 минут назад

    забористая трава попалась

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