В Приамурье отменили ограничения для общепита и спорта

На областном оперативном штабе по предупреждению коронавируса, который прошёл в пятницу, 12 февраля, было решено снять ограничения для заведений общепита.

– Ситуация в области улучшается, поэтому с 15 февраля мы снимаем ограничения для общепита по времени работы и заполняемости залов, при этом обязательной остаётся термометрия на входе. Также снимаем ограничение по обязательной самоизоляции граждан в возрасте 65 плюс. С сегодняшнего снято и ограничение на проведение спортивных и массовых мероприятий при условии заполняемости зала не более 50 %, – рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

При этом губернатор подчеркнул, что масочный режим никто не отменял, он остаётся обязательным для всех жителей области.

Напомним, 11 декабря оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Приамурье принял решение ограничить время работы заведений общепита – кафе, ресторанов и столовых – до 19:00. Со 2 января 2021 года заведениям общепита разрешили работать и обслуживать посетителей в залах с 07:00 до 23:00.