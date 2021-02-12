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12февраля
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сегодня, 15:42 3

В Приамурье отменили ограничения для общепита и спорта

В Приамурье отменили ограничения для общепита и спорта
Фото: pixabay.com

На областном оперативном штабе по предупреждению коронавируса, который прошёл в пятницу, 12 февраля, было решено снять ограничения для заведений общепита.

– Ситуация в области улучшается, поэтому с 15 февраля мы снимаем ограничения для общепита по времени работы и заполняемости залов, при этом обязательной остаётся термометрия на входе. Также снимаем ограничение по обязательной самоизоляции граждан в возрасте 65 плюс. С сегодняшнего снято и ограничение на проведение спортивных и массовых мероприятий при условии заполняемости зала не более 50 %, – рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

При этом губернатор подчеркнул, что масочный режим никто не отменял, он остаётся обязательным для всех жителей области.

Напомним, 11 декабря оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Приамурье принял решение ограничить время работы заведений общепита – кафе, ресторанов и столовых – до 19:00. Со 2 января 2021 года заведениям общепита разрешили работать и обслуживать посетителей в залах с 07:00 до 23:00.

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#коронавирус #жизнь #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    Таки победили?

  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    хочется больше конкретики - насколько сильный удар был нанесен инфекции с 21 декабря по 2 января

  • oenesterov

    oenesterov
    54 минуты назад

    а причем здесь инфекция?

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