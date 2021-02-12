Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

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— По предварительным данным, в результате взрыва газа на улице Гагкаева полностью разрушено трехэтажное здание супермаркета «Магнит». По предварительным данным внутри был только охранник, он погиб, – сообщил агенству информированный источник.

Происшествие подтвердили в пресс-службе главы Северной Осетии, там сообщили, что подробности выясняются и возможно есть пострадавший – охранник.

По словам собеседника, возможно сдетонировала газо-воздушная смесь в результате утечки из неисправного оборудования. Магазин работает с 9:00 поэтому посетителей в момент взрыва там не было, возможно под завалами оказался охранник и продавец. Найти их под завалами пока не удалось.