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сегодня, 16:13 0

Во Владивостоке обрушился балкон жилого дома

Во Владивостоке обрушился балкон жилого дома
Фото: newsbox24.tv

Во Владивостоке обрушился балкон в гостинке по улице Часовитина, 17а. Конструкция упала рядом с припаркованным внизу автомобилем.

Очевидец снял на видео рухнувший балкон одного из домов во Владивостоке. По словам автора съемки, конструкция рухнула в миллиметре от припаркованного автомобиля.

«Чувак - везунчик! Прям под него прилетело. Бампера у него уже не было», - рассказывает автор видео, опубликованного в социальной сети.

Сообщается, что в результате падения конструкции никто не пострадал, пишет newsbox24.tv.

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#жизнь #ЖКХ #происшествия

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