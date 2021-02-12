Во Владивостоке обрушился балкон жилого дома

Фото: newsbox24.tv

Во Владивостоке обрушился балкон в гостинке по улице Часовитина, 17а. Конструкция упала рядом с припаркованным внизу автомобилем.

Очевидец снял на видео рухнувший балкон одного из домов во Владивостоке. По словам автора съемки, конструкция рухнула в миллиметре от припаркованного автомобиля.

«Чувак - везунчик! Прям под него прилетело. Бампера у него уже не было», - рассказывает автор видео, опубликованного в социальной сети.

Сообщается, что в результате падения конструкции никто не пострадал, пишет newsbox24.tv.