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12февраля
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сегодня, 15:30 2

Благовещенская полиция: подросток сам отдал карточку водителю маршрутки

Благовещенская полиция: подросток сам отдал карточку водителю маршрутки
Фото: pixabay.com

Стали известны подробности конфликта, который произошёл в Благовещенске 14 января между водителем 31 маршрута и 16-летним школьником. Напомним, по словам подростка, который обратился за помощью в Амур.инфо, водитель автобуса забрал у него банковскую карту за неоплату проезда.

Как рассказали нам в благовещенской полиции, водителя, якобы забравшего карточку у 16-летнего школьника, установили практически сразу.

— В ходе проведённой проверки состава преступления обнаружено не было. Водитель автобуса рассказал, что после того, как у подростка не получилось рассчитаться, он добровольно отдал банковскую карту в залог до того момента, пока не принесёт деньги за проезд, – рассказала специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека.

После того, как делом занялась полиция, карточку школьнику водитель вернул. Все денежные средства, которые находились на счете, остались нетронутыми.

Ранее в Хабаровске водитель рейсового автобуса отобрал вязаную шапку у 14-летней пассажирки, которой не хватило денег на билет. Школьница была вынуждена при минусовой температуре идти от автобусной остановки домой без головного убора. Сейчас 38-летний водитель маршрутного автобуса задержан и проходит как подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж».

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#дети #закон #происшествия

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    Ентого, чуткая и ранимая общественность, тоже хотела за грабёж отправить урановые рудники без трусов рыть.

    А оказалось рафик - неувиновен.

    Ждём теперь искренних раскаиней и слов "Прости меня дружище" в этой ветке...

    или как всегда ... главное обвинить и назвать пирасом, а извинятся вообще то и не обязательно?

    ну, глянем насколько оскотиниллся народ....

  • Николай К.

    Николай К.
    1 час назад

    Полиция продолжает бездействовать. Водила придумал версию, что бы избежать ответственности, а полиция очередной отказной по шаблону напечатала. Где работа полиции?

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