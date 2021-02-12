Благовещенская полиция: подросток сам отдал карточку водителю маршрутки

Как рассказали нам в благовещенской полиции, водителя, якобы забравшего карточку у 16-летнего школьника, установили практически сразу.

— В ходе проведённой проверки состава преступления обнаружено не было. Водитель автобуса рассказал, что после того, как у подростка не получилось рассчитаться, он добровольно отдал банковскую карту в залог до того момента, пока не принесёт деньги за проезд, – рассказала специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека.

После того, как делом занялась полиция, карточку школьнику водитель вернул. Все денежные средства, которые находились на счете, остались нетронутыми.

Ранее в Хабаровске водитель рейсового автобуса отобрал вязаную шапку у 14-летней пассажирки, которой не хватило денег на билет. Школьница была вынуждена при минусовой температуре идти от автобусной остановки домой без головного убора. Сейчас 38-летний водитель маршрутного автобуса задержан и проходит как подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж».