В субботу на севере Приамурье снова метель: прогноз погоды на 13 февраля

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На юге существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью -9°С...-14°С, днём -5°С...-10°С.

В Белогорске завтра ясно и без осадков. Температура днём -6°С...-8°С, ночью до -13°С. Ветер юго-западный, 3-7 метров в секунду.

В Завитинске ясно, без осадков. Температура днём -5°С...-7°С, ночью -9°С…-12°С. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.

В Райчихинске солнечно, без осадков. Температура днём -5°С...-7°С, ночью -10°С…-12°С. Ветер юго-западный, 2-6 метров в секунду.

В Архаре ясно, осадков не ожидается. Температура днём -4°С…-6°С, ночью до -19°С. Ветер юго-западный, 2-6 метров в секунду.

В Свободном ясно, без осадков. Температура днём -6°С…-8°С, ночью -10°С …-12°С. Ветер юго-западный, 4-8 метров в секунду.

В Шимановске переменная облачность, небольшой снег. Температура днём -7°С…-9°С, ночью -11°С …-13°С. Ветер западный, юго-западный, 3-9 метров в секунду.

В Зее пасмурно, снег. Температура днём -8°С…-9°С, ночью -10°С…-13°С. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.

В Сковородине пасмурно, снег. Температура воздуха днём -14°С, ночью -16°С…-17°С. Ветер северо-западный, 4-10 метров в секунду.

В Тынде пасмурно, снег. Днём температура до -16°С, ночью -17°С…-19°С. Ветер северный, 4-10 метров в секунду, сообщает портал gismeteo.ru.

В Благовещенске без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью -10°С...-12 °С, днём около -5°С.