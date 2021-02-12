Владимир Епифанцев подрался в баре Петербурга из-за бывшей жены

В тот вечер группа актёров отмечала в ресторане премьеру фильма «Дочь тьмы». Но дружеская вечеринка закончилась настоящим побоищем.

За столом бывшая жена Владимира Епифанцева актриса Анастасия Веденская и подруга режиссёра не сошлись во мнениях. В результате этого женщина по имени Виктория бросила пивной бокал прямо в голову Анастасии.

Известный своим агрессивным поведением Епифанцев не мог не заступиться за бывшую супругу. Сначала актёр встряхнул Викторию, кинувшую бокал, а потом переключился на её спутника. Владимир несколько раз ударил его в голову, а когда мужчина упал, начал добивать его ногами.

Для Анастасии Веденской вечер закончился в больнице. Актриса рассказала КП-Петербург, что от разбитого бокала она получила серьёзные травмы. По словам Анастасии, врачи диагностировали у неё сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, а также наложили ей семь швов.

Сам Епифанцев к подобному уже привык, он не раз был участником различных скандалов. В одном из ресторанов актёр начал громко материться, когда ему всего лишь не нарезали овощи.

С женой Анастасией Веденской они расстались в 2018 году из-за регулярной агрессии актера. Актриса признавалась, что их брак приносил ей только боль и разочарования.