В Шимановске управляйку обязали починить дыру в пятиэтажке

В Шимановске управляющую компанию дома № 57 во втором микрорайоне обязали провести ремонт обвалившейся кладки. Если управляйка не исполнит предписания жилинспекции, то компании придётся заплатить штраф до 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства области.

Госжилинспекция Амурской области по жалобам жильцов провела проверку совместно с представителями администрации Шимановска и управляющей копании. Жители рассказали, что проблема заключается в скапливании тёплого воздуха в температурном шве. А из-за влажности в доме промерзают стены и образуется грибок.

— По вине управляющей компании тёплый влажный воздух поступает в тепловой шов дома. Это приводит к промерзанию. Управляющей компании предписано устранить причины промерзания. Это не должно занять много времени, – рассказал руководитель Государственной жилищной инспекции области Сергей Молин.

Рекомендовано осушить и загерметизировать подвалы дома, а затем провести в них дезинфекцию. А с наступлением положительных температур управляйке необходимо начать восстановление фасада и гидроизоляцию температурного шва.

Напомним, что в Шимановске в доме № 57 во втором микрорайоне несколько лет назад начала обрушаться кирпичная кладка. Работники управляющей компании заделали отверстие металлическим листом. Однако из-за этого вокруг дыры только образовалась наледь от тёплого воздуха, идущего по вентиляции.