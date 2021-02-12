Прошедшая ночь признана рекордно тёплой для Благовещенска и Приамурья

По данным на утро 12 февраля в Благовещенске зафиксирован абсолютный температурный рекорд ночи в Благовещенске, температура воздуха составила всего –4,6°С. И это при том, что средней минимальной температурой на эту дату считается –25°С. Прежний рекорд, который специалисты зафиксировали в 2020 году, составлял –10,5°С. Также минувшая ночь побила рекорд всего месяца – до этого самой тёплой ночью считалась ночь на 27 февраля 2019 года, тогда температура воздуха составила –5,1°С.

Аномальное потепление зафиксировано не только в Благовещенске, но и по всей области – в Приамурье ночные температуры составляли –4°С...–7°С. При этом было по-апрельский ветрено, в Октябрьском и Завитинском районе порывы ветра достигали 21-22 метров в секунду. Северные районы области засыпало снегом – как сообщалось ранее, в Магдагачи за ночь на 12 февраля выпало 11 миллиметров осадков. Это сравнимо с месячной нормой февраля. А в Благовещенске и Благовещенском районе возможен снег сегодня днём.