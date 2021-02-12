Дело о смерти из-за бродячих собак впервые отправилось в суд

По версии следственного комитета четырёх человек в Красноярске собаки загрызли из-за халатности. Перед судом предстанет бывший руководитель муниципального учреждения по управлению инфраструктурой Евгений Петрюк, пишут «Известия».

— Недобросовестное и небрежное отношение обвиняемого к службе в период с октября 2019 года по февраль 2020 года привело к бесконтрольному увеличению численности безнадзорных (бродячих) собак на территории города Красноярска и нападениям их на людей, – комментирует следственный комитет Красноярского края.

Халатное отношение к работе привело к ужасным последствиям. Двум людям, один из которых маленький мальчик был причинен вред здоровью. Четверых спасти не удалось, они скончались после нападений. В результате властям края пришлось ввести чрезвычайную ситуацию биолого-социального характера, из-за нападениях бродячих животных на людей.