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сегодня, 15:19 2

Дело о смерти из-за бродячих собак впервые отправилось в суд

Дело о смерти из-за бродячих собак впервые отправилось в суд
Фото: pixabay.com

По версии следственного комитета четырёх человек в Красноярске собаки загрызли из-за халатности. Перед судом предстанет бывший руководитель муниципального учреждения по управлению инфраструктурой Евгений Петрюк, пишут «Известия».

— Недобросовестное и небрежное отношение обвиняемого к службе в период с октября 2019 года по февраль 2020 года привело к бесконтрольному увеличению численности безнадзорных (бродячих) собак на территории города Красноярска и нападениям их на людей, – комментирует следственный комитет Красноярского края.

Халатное отношение к работе привело к ужасным последствиям. Двум людям, один из которых маленький мальчик был причинен вред здоровью. Четверых спасти не удалось, они скончались после нападений. В результате властям края пришлось ввести чрезвычайную ситуацию биолого-социального характера, из-за нападениях бродячих животных на людей.

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#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Rick1979

    Rick1979
    1 час назад

    Вот правильно, а то у в других местах сколько уже случаев нападения на детей и взрослых было, а мер действенных не принимается.

  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    57 минут назад

    Просто нашли крайнего и не более того, законы дерьмовые и зоодебилов данные должностные лица боятся

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