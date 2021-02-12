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12февраля
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сегодня, 16:08 0

В красивую дату в Амурской области сыграют 45 свадеб

В красивую дату в Амурской области сыграют 45 свадеб
Фото: pixabay.com

Сегодня, 12 февраля в ЗАГСах Приамурья зарегистрируют 45 пар влюбленных. Такой ажиотаж связан с тем, что 12.02.2021 считается красивой датой, рассказали в управлении записи гражданских состояний.

— 12 февраля не просто красивая дата. В этот день по восточному календарю заканчивается год Белой Металлической Крысы и наступает год Белого Металлического Быка, который обязательно принесет удачу, – сообщили в управлении амурских ЗАГСов.

Так сложилось, что жители Приамурья часто выбирают красивое сочетание цифр в дате свадьбы. С чем это связано сказать сложно, но чаще всего говорят о том, что есть примета, что такая семья будет крепче и счастливее.

Напомним, что с 10 февраля молодожены могут пригласить на свадьбу до 5 гостей.

— Кстати, сейчас заявление на вступление в брак можно подавать за 12 месяцев, поэтому проще стало планировать регистрацию в красивые и просто удобные даты. Так, что если вы определились с днем рождения вашей семьи, то стоит поторопиться подать заявление. Вдруг, кто-то еще захочет забронировать вашу дату и время, – рассказали в управлении записи гражданских состояний.

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#жизнь

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