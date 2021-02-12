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сегодня, 15:04 4

Амурская спортсменка победитела в первенстве России по лёгкой атлетике

Амурская спортсменка победитела в первенстве России по лёгкой атлетике
Фото: amurobl.ru

В первенстве России по легкой атлетике первое место заняла амурская спортсменка. В Смоленске завершились соревнования среди юниоров и юниорок до 20 лет, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Эмоции и меня, и ее захлестывают. Это долгожданный результат. Мы толкали далеко всегда, но по той возрастной группе и в том ядре в три килограмма мастера спорта России не присваивались. Мы ждали, когда она перейдет на ядро в четыре килограмма. И вот этот долгожданный миг настал, - поделилась тренер победительницы Ольга Дрейко.

В первенстве учувствовало 500 спортсменов из 59 регионов страны. Амурчанка Ольга Батырева победила с результатом 15,87 метра. Девушка завоевала не только золотую медаль, но и выполнила норматив мастера спорта России.

Победительница Ольга Батырева в первом классе пришла в лёгкую атлетику, и тренировалась до 10 класса в Свободном. Позже девушка уехала учиться в Московское училище олимпийского резерва, но она продолжает выступать за Амурскую область.

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#спорт

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Комментарии
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  • Александр II

    Александр II
    1 час назад

    Молодец!!!

  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    МО-ЛО-ДЕЦ!!!! (тут я встаю и аплодирую)

  • С форума

    С форума
    12 минут назад

    Заголовок исправьте

  • slaval

    slaval
    5 минут назад

    Увольте ваших редакторов "победитела" :(

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