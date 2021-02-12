Амурская спортсменка победитела в первенстве России по лёгкой атлетике

Фото: amurobl.ru

В первенстве России по легкой атлетике первое место заняла амурская спортсменка. В Смоленске завершились соревнования среди юниоров и юниорок до 20 лет, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Эмоции и меня, и ее захлестывают. Это долгожданный результат. Мы толкали далеко всегда, но по той возрастной группе и в том ядре в три килограмма мастера спорта России не присваивались. Мы ждали, когда она перейдет на ядро в четыре килограмма. И вот этот долгожданный миг настал, - поделилась тренер победительницы Ольга Дрейко.

В первенстве учувствовало 500 спортсменов из 59 регионов страны. Амурчанка Ольга Батырева победила с результатом 15,87 метра. Девушка завоевала не только золотую медаль, но и выполнила норматив мастера спорта России.

Победительница Ольга Батырева в первом классе пришла в лёгкую атлетику, и тренировалась до 10 класса в Свободном. Позже девушка уехала учиться в Московское училище олимпийского резерва, но она продолжает выступать за Амурскую область.