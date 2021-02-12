Ирина Круг рассказала, почему не держит зла на убийц мужа

44-летняя Ирина Круг на передаче «Судьба человека» рассказала, что несколько лет после смерти мужа её подозревали в причастности к его убийству. По словам Ирины, её телефон постоянно прослушивали. Она неоднократно проходила проверку на детекторе лжи. Но женщина стойко выдержала многочисленные допросы и экспертизы.

Убийц нашли спустя годы. Ими оказались участники преступной группировки «Тверские волки» Александр Агеев и Дмитрий Веселов. Один из них потом рассказал, что их целью были ценные вещи, они не хотели никого убивать.

Ирина считает, что преступники понесли заслуженное наказание. Агеев получил пожизненный срок, а Веселов уже умер.

По её словам, она уже не злится на убийц мужа, ведь они наказаны. Если бы они были на воле, то её переполняли бы другие чувства.