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сегодня, 13:59 0

Ирина Круг рассказала, почему не держит зла на убийц мужа

Ирина Круг рассказала, почему не держит зла на убийц мужа
Фото: tvcenter.ru

В 2002 году в дом Михаила и Ирины Круг проникли неизвестные, которые ранили исполнителя. Михаил через сутки умер в больнице. Ирина чудом осталась жива и до сих пор хранит память о любимом муже. Она признаётся, что уже не держит зла на его убийц, пишет StarHit.

44-летняя Ирина Круг на передаче «Судьба человека» рассказала, что несколько лет после смерти мужа её подозревали в причастности к его убийству. По словам Ирины, её телефон постоянно прослушивали. Она неоднократно проходила проверку на детекторе лжи. Но женщина стойко выдержала многочисленные допросы и экспертизы.

Убийц нашли спустя годы. Ими оказались участники преступной группировки «Тверские волки» Александр Агеев и Дмитрий Веселов. Один из них потом рассказал, что их целью были ценные вещи, они не хотели никого убивать.

Ирина считает, что преступники понесли заслуженное наказание. Агеев получил пожизненный срок, а Веселов уже умер.

По её словам, она уже не злится на убийц мужа, ведь они наказаны. Если бы они были на воле, то её переполняли бы другие чувства.

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#СМИ #шоу-бизнес

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