Разработчики «Дневник.ру» выяснили, что взломщик странички Алексеевской гимназии в «Дневник.ру» воспользовался чужим аккаунтом. Сотрудник школы использовал личный аккаунт с устройства, к которому имел доступ и злоумышленник. Сейчас все скомпрометированные пароли сбросили, а доступ к взломанным аккаунтам приостановили.

Случай стал единичным, в других школах области подобного не происходило. Ситуацию прокомментировали разработчики электронной платформы «Дневник.ру».

— За всю историю существования «Дневник.ру» не было случаев взлома. Представители платформы гарантируют безопасность персональных данных. Злоумышленники могут воспользоваться чужим паролем только если пользователь оставил аккаунт открытым на устройстве, к которому имеет доступ кто-то ещё, – сообщили создатели электронного ресурса.

Администрация школы подала заявление в полицию для привлечения злоумышленника к ответственности. Всем пользователям портала «Дневник.ру» рекомендуется выходить из личного аккаунта каждый раз после окончания сеанса работы с сайтом.

Напомним, что в Благовещенске в среду, 10 февраля, в электронном дневнике Алексеевской гимназии «Дневник.ру» исчезли все оценки учащихся и информация о педагогах. При этом появилось сообщение о готовящемся минировании школы, а на главной страничке появился флаг ЛГБТ.