В Амурской области бывший начальник военного госпиталя осуждён за получение взятки

Обвинительный приговор вынесен судом бывшему начальнику 411-го военного госпиталя Минобороны Игорю Цою. Его признали виновным в получении взятки в крупном размере.

Следственным комитетом по Благовещенскому гарнизону установлено, что офицер, за покровительство по службе, ежемесячно получал денежную взятку от начальника филиала. В период с февраля 2015 года по июль 2019 года, ему было передано 18,9 миллионов рублей. На стадии предварительного следствия, был наложен арест на банковский счёт, на котором находились три миллиона рублей.

Белогорский гарнизонный военный суд назначил Игорю Цою наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. также он быль лишён права занимать должности, связанные с государственной службой, сроком на 10 лет.