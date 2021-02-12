Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:37 0

В Амурской области бывший начальник военного госпиталя осуждён за получение взятки

В Амурской области бывший начальник военного госпиталя осуждён за получение взятки

Обвинительный приговор вынесен судом бывшему начальнику 411-го военного госпиталя Минобороны Игорю Цою. Его признали виновным в получении взятки в крупном размере.

Следственным комитетом по Благовещенскому гарнизону установлено, что офицер, за покровительство по службе, ежемесячно получал денежную взятку от начальника филиала. В период с февраля 2015 года по июль 2019 года, ему было передано 18,9 миллионов рублей. На стадии предварительного следствия, был наложен арест на банковский счёт, на котором находились три миллиона рублей.

Белогорский гарнизонный военный суд назначил Игорю Цою наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. также он быль лишён права занимать должности, связанные с государственной службой, сроком на 10 лет.

Просмотров всего: 55

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

Житель Приамурья предстанет перед судом за сбитого пешехода
Общество

Белогорский суд отправил хабаровчанина в колонию за приобретение наркотиков
Общество 5

На остановке в Благовещенске ветер выбил стёкла (видео)
Происшествия 24

Зоозащитники Благовещенска обвиняют местного жителя в жестоком убийстве кота
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь