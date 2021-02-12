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12февраля
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сегодня, 14:52 1

Амурские осуждённые сыграли в хоккей и кёрлинг

Амурские осуждённые сыграли в хоккей и кёрлинг

В благовещенском следственном изоляторе № 1 осуждённые отметили День зимних видов спорта. Сотрудники отдела по воспитательной работе организовали заключённым конкурс рисунков, просмотр фильма, а также игры в кёрлинг и хоккей.

Осужденные оформили тематический стенд и посмотрели художественный фильм «Легенда № 17». Этот фильм о жизни и решающей игре советского хоккеиста Валерия Харламова.

— На специально подготовленной ледовой площадке впервые прошли соревнования осуждённых по игре в хоккей и кёрлинг. В кёрлинге участники двух команд поочерёдно пускают по льду специальные тяжёлые гранитные снаряды. Эти «камни» направляют в сторону размеченной на ледовой площадке мишени, – сообщили в пресс-служба управления ФСИН России по Амурской области.

В управлении уточнили, что спортинвентарь для кёрлинга: камни и щётки изготовили сами осуждённые из подручных средств. Также они подготовили соответствующая площадка с разметкой стартовой линии и игровым «домом». Участники и победители соревнований будут поощрены правами начальника учреждения.

Напомним, что в селе Среднебелая в амурской колонии № 3 внедрили новую программу. Для заключённых проводят арт-терапию, тренинги и ролевые игры.

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#спорт

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Комментарии
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  • Александр II

    Александр II
    1 час назад

    К Олимпиаде готовятся, норм.

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