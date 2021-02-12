Амурские осуждённые сыграли в хоккей и кёрлинг

В благовещенском следственном изоляторе № 1 осуждённые отметили День зимних видов спорта. Сотрудники отдела по воспитательной работе организовали заключённым конкурс рисунков, просмотр фильма, а также игры в кёрлинг и хоккей.

Осужденные оформили тематический стенд и посмотрели художественный фильм «Легенда № 17». Этот фильм о жизни и решающей игре советского хоккеиста Валерия Харламова.

— На специально подготовленной ледовой площадке впервые прошли соревнования осуждённых по игре в хоккей и кёрлинг. В кёрлинге участники двух команд поочерёдно пускают по льду специальные тяжёлые гранитные снаряды. Эти «камни» направляют в сторону размеченной на ледовой площадке мишени, – сообщили в пресс-служба управления ФСИН России по Амурской области.

В управлении уточнили, что спортинвентарь для кёрлинга: камни и щётки изготовили сами осуждённые из подручных средств. Также они подготовили соответствующая площадка с разметкой стартовой линии и игровым «домом». Участники и победители соревнований будут поощрены правами начальника учреждения.

Напомним, что в селе Среднебелая в амурской колонии № 3 внедрили новую программу. Для заключённых проводят арт-терапию, тренинги и ролевые игры.