Житель Приамурья предстанет перед судом за сбитого пешехода

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Амурские следователи передали в суд дело жителя Приамурья, который в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сбил женщину. Об этом сообщили в управлении МВД России по Амурской области.

Следователи установили, что 17 октября 2019 года в селе Новоалександровка 20-летний молодой человек сбил женщину. За руль он сел без прав на управление автомобилем, пьяный и приняв наркотики. В результате аварии женщина получила ряд травм, повлекших за собой тяжкий вред здоровью.

В отношении этого жителя села Новоалександровка возбуждено уголовное дело предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. По этой статье может быть назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет с запретом заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет.

Сейчас дело передано в суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.