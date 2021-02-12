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12февраля
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сегодня, 13:55 0

Белогорский суд отправил хабаровчанина в колонию за приобретение наркотиков

Белогорский суд отправил хабаровчанина в колонию за приобретение наркотиков
Фото: Depositphotos

Белогорский суд рассмотрел дело 32-летнего жителя хабаровского края. Мужчину признали виновным по статье приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. Хабаровчанина отправили в колонию строгого режима на 4,6 лет, сообщили в прокуратуре Приамурья.

Осенью прошлого года мужчина приехал на велосипеде из Хабаровского края. В Белогорском районе он купил 128 грамм каннабиса, такой объем по закону относят к крупному.

В момент совершения преступления у задержанного уже была не погашенная судимость. Суд все обстоятельства дела учёл и отправил 32-летнего жителя Хабаровского края в колонию строгого режима на 4,6 лет.

Приговор вступил в законную силу.

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#криминал #суды

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