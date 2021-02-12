В Приамурье ищут пропавшего прошлым летом мужчину

Фото: amur.sledcom.ru

В Прогрессе разыскивают мужчину. Связь с амурчанином пропала больше полугода назад.

Как сообщает амурское управление следственного комитета, Осипов Вячеслав Дмитриевич в июне 2020 года покинул место своего жительства в рабочем поселке Прогресс по улице Сортировочная и пропал. Его местонахождения неизвестно до сих пор. Поисковые мероприятия положительных результатов не принесли.

На вид мужчине 53 года, рост около 165 сантиметров. Вячеслав Дмитриевич среднего телосложения, тип лица европейский, глаза у амурчанина серые, волосы светло-русые, стрижка короткая.

Следственные органы просят всех, кто обладает какой-либо информацией об обстоятельствах исчезновения жителя посёлка Прогресс и его возможном местонахождении, сообщить по телефонам: 8 (41647) 2-05-24, 2-05-23 или 02.