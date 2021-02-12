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12февраля
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сегодня, 13:10 1

В Приамурье привезли ещё полторы тысячи тонн бензина

В Приамурье привезли ещё полторы тысячи тонн бензина

Утром 12 февраля в Белогорск прибыл состав с более чем тысячью тонн АИ-92. Отсюда его будут развозить по нефтебазам и АЗС Приамурья.

— Восемь цистерн доставлено из запасов Росрезерва, еще 17 привезли с Хабаровского НПЗ, – уточняют в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Привезли в регион и АИ-95. 400 тонн бензина этой марки утром 12 февраля прибыли из Омска в областной центр. Уже к вечеру топливо должно поступить на благовещенские автозаправки.

По данным региональных властей, в ближайшее время в регион поступит ещё 10 цистерн с АИ-92 и 500 тонн АИ-95.

Кстати, амурское управление ФАС не нашло нарушений в увеличении стоимости бензина на ряде АЗС. По ценовой доступности топлива Амурская область находится на 19 месте в стране.

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#областная власть #транспорт

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    "Кстати, амурское управление ФАС не нашло нарушений в увеличении стоимости бензина на ряде АЗС."

    У кого то быцли сомнения на исход этого безнадежного поиска?

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