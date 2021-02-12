В Приамурье привезли ещё полторы тысячи тонн бензина

Утром 12 февраля в Белогорск прибыл состав с более чем тысячью тонн АИ-92. Отсюда его будут развозить по нефтебазам и АЗС Приамурья.

— Восемь цистерн доставлено из запасов Росрезерва, еще 17 привезли с Хабаровского НПЗ, – уточняют в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Привезли в регион и АИ-95. 400 тонн бензина этой марки утром 12 февраля прибыли из Омска в областной центр. Уже к вечеру топливо должно поступить на благовещенские автозаправки.

По данным региональных властей, в ближайшее время в регион поступит ещё 10 цистерн с АИ-92 и 500 тонн АИ-95.

Кстати, амурское управление ФАС не нашло нарушений в увеличении стоимости бензина на ряде АЗС. По ценовой доступности топлива Амурская область находится на 19 месте в стране.