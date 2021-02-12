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12февраля
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сегодня, 12:40 3

Сегодня открываются продажи льготных авиабилетов для всех дальневосточников

Сегодня открываются продажи льготных авиабилетов для всех дальневосточников
Фото: pixabay.com

Обновлено: 14:36

Сегодня после обеда открываются продажи на субсидированные авиабилеты для всех дальневосточников. Будут продавать в том числе и билеты из Благовещенска до Москвы. Цена билета по маршруту Благовещенск – Москва – Благовещенск со всеми сборами составит 10 385 рублей в один конец.

Согласно постановлению правительства о субсидированных перевозках от 30 января 2021 года, размер спецтарифа в одном направлении по маршрутам Благовещенск – Москва – Благовещенск и Благовещенск – Санкт-Петербург – Благовещенск составит 9 700 рублей без дополнительных сборов. Напомним, тариф на субсидированные билеты для дальневосточников моложе 23 и старше 65 лет составлял 6 400 рублей в одном направлении. Такие билеты тоже ещё есть в продаже, однако, как рассказали в билетных кассах, после того как распродадут последнее, продавать их больше не будут.

— Итоговая цена субсидированного билета для всех дальневосточников от Благовещенска до Москвы и в обратном направлении со всеми сборами составит 10 385 рублей в один конец. Найти билеты по такой цене можно было и раньше, но только в рамках акции. Точное количество субсидированных билетов будет известно, когда откроют продажи, – рассказали корреспонденту Амур.инфо в авиационно-туристическом агентстве «Моисей».

Также в агентстве затруднились назвать точную цену льготного авиабилета до Санкт-Петербурга. Сколько билетов предусмотрено, тоже пока не известно.

Продажи субсидированных авиабилетов для дальневосточников из Хабаровска уже начались. «Голый» тариф на билет из Хабаровска до Москвы и Санкт-Петербурга составляет 10 200 рублей.

Как сообщало Амур.инфо, субсидированные авиабилеты являются возвратными, их можно будет вернуть, однако с покупателя возьмут штраф от двух тысяч рублей. Сегодня купить субсидированный авиабилет можно будет на рейсы до 31 мая.

— Хочу обратить внимание жителей Амурской области, что федеральная программа субсидирования полетов в Москву и Санкт-Петербург для всех дальневосточников – в этом году пилотный проект. Выделенные средства распределяет Росавиация по перевозчикам-участникам, выполняющим полеты в ДФО. Насколько их достаточно, какое количество человек сможет воспользоваться тарифом – пока не будем прогнозировать. За реализацией проекта будем следить, анализировать и свои предложения направим в Росавиацию, – прокомментировал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Власти Приамурья отмечают, что начавшая действовать программа – дополнительная мера поддержки жителей Дальнего Востока, она не отменяет действие круглогодичной программы спецтарифов для льготных категорий граждан.

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#Дальний Восток #российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • ПК

    ПК
    42 минуты назад

    Какой смысл в "льготном" билете за 10,4 тысячи рублей в одну сторону, если недавно в продаже у двух авиакомпаний были RT-билеты за 12,0 - 12,6 тысяч?!?

    Раньше молодёжь, пенсионеры и инвалиды могли купить билет за 6400, а теперь придётся платить на 4000 больше.

  • Милифисинда

    Милифисинда
    40 минут назад

    Позор! Билеты обычные в одну сторону 12000, типа субсидированные 10600! Вот это разница! Сразу все полетели!

  • Разнящий

    Разнящий
    34 минуты назад

    ЧТД.

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