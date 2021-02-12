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Джину Карано уволили из «Звездных войн» из-за высказываний в соцсетях

Джину Карано уволили из «Звездных войн» из-за высказываний в соцсетях
Фото: blog.meta.ua

Киностудия Lucasfilm уволила звезду «Мандалорца» актрису Джину Карано из-за поста в соцсетях, в котором она сравнивает США с нацистской Германией, пишет Газета.ru.

Как сообщает Variety, студия Lucasfilm расторгла контракт с Джиной Карано. 38-летняя актриса больше не будет сниматься в будущих проектах франшизы «Звездные войны».

Причиной стало то, что актриса выложила в соцсети посты, в которых сравнила существующую политическую ситуацию в США с нацистской Германией. По словам Джины, ненависть к республиканцам похожа на ненависть к евреям во время Холокоста.

Актриса на следующий день удалила это сообщение, но пользователи успели растиражировать его. После этого многие американцы начали публиковать посты с требованием уволить Карано.

Джина уже не впервые вызывает споры в социальных сетях. Она выступала против вакцинации и необходимости носить маски, а также говорила о мошенничестве на выборах президента США осенью 2020 года.

О том, кто заменит Джину Карано в будущих проектах франшизы «Звездные войны», киностудия не сообщает.

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#США #шоу-бизнес

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