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сегодня, 13:00 0

Амурский тигр, закусивший кабаном, отправился в Бурейский район

Амурский тигр, закусивший кабаном, отправился в Бурейский район
Фото: pixabay.com

Администрация Бурейского района Амурской области просит гостей и жителей муниципалитета воздержаться от похода в лес. На территории района возможно находится тигр, который недавно съел стокилограммового кабана.

Напомним, что в понедельник, 8 февраля, охотоведы обнаружили останки секача. Возле своей жертвы тигр провел 4 дня. После трапезы тигр начал охотиться за рысью, которую и загнал на дерево. Возле него и обнаружили полосатого хищника.

Сейчас тигр скрытно перемещается по территории области. Скорее всего он находится в Бурейком районе.

Администрация муниципалитета призывает всех не ходить в лес, не пытаться выслеживать тигра по следам. В случае, если встреча всё-таки произошла убегать нельзя. Нужно быстро и уверенно отойти на максимальное расстояние, не поворачиваясь к зверю спиной. В случае встречи тигра при движении на автомобиле – не выходите из него и не пытайтесь приблизится к дикому животному.

— При обнаружении следов тигра, особенно недалеко от населенных пунктов, жители могут звонить в конфликтную группу охотуправления по номеру: 8-914-557-15-90, – сообщили в администрации района

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#животные

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