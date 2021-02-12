В Приморье открылась первая профессиональная школа покера

В Приморье в покерном клубе «Шамбала» открылась школа покера. Здесь каждый новичок сможет вырасти до профи. А сильные игроки подогревают интерес к игорному туризму не только для дальневосточников, но и для иностранных игроков.

— Новичкам для успешной игры потребуется не только хорошая теоретическая база, но и значительный объем практического опыта. Поэтому в рамках работы с новичками мы организуем турниры, снижаем цены на вход в некоторые сателлиты, – рассказал менеджер покерного клуба «Шамбала» Дмитрий Селиванов.

Напомним, что в игорной зоне «Приморье» уже открыто целых два казино. По планам казино будет приносить в бюджет региона более 120 миллионов рублей ежегодно.