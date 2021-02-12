Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:53 2

В Приморье открылась первая профессиональная школа покера

В Приморье открылась первая профессиональная школа покера

В Приморье в покерном клубе «Шамбала» открылась школа покера. Здесь каждый новичок сможет вырасти до профи. А сильные игроки подогревают интерес к игорному туризму не только для дальневосточников, но и для иностранных игроков.

— Новичкам для успешной игры потребуется не только хорошая теоретическая база, но и значительный объем практического опыта. Поэтому в рамках работы с новичками мы организуем турниры, снижаем цены на вход в некоторые сателлиты, – рассказал менеджер покерного клуба «Шамбала» Дмитрий Селиванов.

Напомним, что в игорной зоне «Приморье» уже открыто целых два казино. По планам казино будет приносить в бюджет региона более 120 миллионов рублей ежегодно.

Просмотров всего: 208

#отдых #школа

распечатать

Фотогалерея

Общество

Взломщик странички Алексеевской гимназии в «Дневник.ру» воспользовался чужим аккаунтом
Общество

Амурских учеников научат культуре здорового питания
Общество 1

На «Лыжне России» в Благовещенске всех желающих покатают на собачьих упряжках
Общество 1

Роспотребнадзор запретил школьникам использовать смартфоны для обучения
Комментарии
Показать все (2)
  • slavik110

    slavik110
    36 минут назад

    Азартные игры на деньги ещё никого до добра не доводили.

  • retrogr

    retrogr
    27 минут назад

    )) доить учеников собрались.привлекают не соперники ,а денежные призы

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь