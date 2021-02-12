Зоозащитники Благовещенска обвиняют местного жителя в жестоком убийстве кота

Фото: www.instagram.com/goryachie_cerdca/

Зоозащитники Благовещенска бьют тревогу. Инстаграм-аккаунт фонда «Горячие сердца» сообщает о ситуации, случившейся с одной из активисток.

Недавно питомцы женщины и она сама подверглись жестокому обращению со стороны ее мужа. Амурчанке на восьмом месяце беременности вместе с трёхлетним ребенком пришлось уйти из дома и жить у друзей. Находясь у знакомых, женщина рассказала о неоднократных избиениях со стороны мужа.

Пока зоозащитница отсутствует у себя дома, муж вовсю отрывается на четвероногих питомцах.

Недавно мужчина собственноручно повесил её кота, снял весь процесс на видео и отправил жене. Смысл нецензурных и безграмотных комментариев, которыми он снабдил своё сообщение для беременной жены, сводится к «Васю закопал и вас закопаю» и «Плохо вы меня знаете».

— В дежурную часть полиции Благовещенска никакой информации о жестоком обращении с животными не поступало. Однако в ходе мониторинга соцсетей информация была выявлена, по данному факту проводится проверка, – сообщила Татьяна Кутека, специалист по связям с общественностью пресс-службы полиции Благовещенска.