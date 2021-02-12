Амурчанину дали одиннадцать с половиной лет за покушение на изнасилование

В Шимановском районе местного жителя обвинили сразу по нескольким статьям – покушение на изнасилование с угрозой убийства и совершение иных действий сексуального характера. Суд назначил виновному 11,5 лет колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Стало известно, что 49-летний местный житель совершил преступления находясь в алкогольном опьянении. Пострадавшей оказалась 20-летняя девушка. — Суд, рассмотрев уголовное дело, признал мужчину виновным и назначил ему 11,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год, – сообщили в прокуратуре. Прокуратура Шимановского района поддержала обвинение.

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Илона Зарецкая