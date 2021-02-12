Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:00 0

Амурчанину дали одиннадцать с половиной лет за покушение на изнасилование

Амурчанину дали одиннадцать с половиной лет за покушение на изнасилование
Фото: pixabay.com

В Шимановском районе местного жителя обвинили сразу по нескольким статьям – покушение на изнасилование с угрозой убийства и совершение иных действий сексуального характера. Суд назначил виновному 11,5 лет колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Стало известно, что 49-летний местный житель совершил преступления находясь в алкогольном опьянении. Пострадавшей оказалась 20-летняя девушка.

— Суд, рассмотрев уголовное дело, признал мужчину виновным и назначил ему 11,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год, – сообщили в прокуратуре.

Прокуратура Шимановского района поддержала обвинение.

Просмотров всего: 254

#криминал #происшествия #суды

распечатать


Общество 1

На остановке в Благовещенске ветер выбил стёкла (видео)
Происшествия 1

Зоозащитники Благовещенска обвиняют местного жителя в жестоком убийстве кота
В России и мире

В Петербурге школьница обвинила 61-летнего учителя в домогательствах
Общество

На Камчатке произошло землетрясение
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь