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Юрий Трутнев: нужно обеспечить поддержку развития науки на Дальнем Востоке

Юрий Трутнев: нужно обеспечить поддержку развития науки на Дальнем Востоке
Фото: amurobl.ru

Накануне зампред российского правительства, полпред президента Юрий Трутнев побывал в Приморье. Совместно с федеральными министрами и главами дальневосточных регионов он обсудил состояние науки.

— Со всех сторон Дальний Восток окружен странами с быстрорастущей экономикой. Чтобы сохранять конкурентоспособность региона, чтобы двигаться вперёд, необходимо заниматься развитием науки, необходимо создать условия для того, чтобы учёные, в том числе молодые, оставались в России, работали на укрепление нашего научного и экономического потенциала. В октябре 2018 года по итогам Восточного экономического форума президентом РФ Владимиром Путиным был подписан перечень поручений, в который входило создание инновационного научно-технологического центра на острове Русский. Во исполнение поручения главы государства постановлением правительства в ноябре 2020 года такой центр создан. Но это пока только оболочка. Есть задачи, связанные со строительством, созданием научно-технической базы, социальных учреждений, условий для жизни учёных. Мы их решим, – отметил Юрий Трутнев.

Научный центр на Русском создаётся, в том числе, для продвижения будущих открытий, изобретений и разработок – их коммерциализации, повышения инвестиционной привлекательности, вовлечения граждан и организаций в научный процесс.

В этом году власти намерены начать проектные работы по будущему зданию Центра. Первый этап строительства намерены закончить к 2024 году. Чтобы ускорить запуск Центра, часть его структур начнут работать на базе корпусов ДВФУ. Для возведения этого Центра, а также инжинирингового центра и центров цифрового развития на острове Русском, будут привлечены крупнейшие российские корпорации.

— Партнерство корпораций и государства при развитии научных центров закономерно. Такие компании являются потенциальными заказчиками разработок, что с одной стороны, позволит коммерциализировать научно-исследовательскую работу, обеспечить практическое применение и внедрение инноваций. С другой – такая кооперация усилит конкурентоспособность российских предприятий, повысит их эффективность, – отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

— Только построить здание для того, чтобы люди там могли заниматься наукой, – достаточно простое занятие. Здание мы построим. Необходимо ещё обеспечить комфортные условия для научной работы, понять, какие научные школы надо создать, определить перспективные проекты, которым необходимо финансирование, – считает Юрий Трутнев

ДВФУ и Минобрнауки поручено в течение двух недель разработать «дорожную карту» развития научных центров. Помогут им и другие ведомства.

— Мы будем добиваться того, чтобы наука, высокие технологии в России, на Дальнем Востоке развивались, чтобы талантливые люди получали возможности для своей реализации, – подытожил Юрий Трутнев.

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#наука #российская власть

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Как минимум создать условия населению, что бы способные и талантливые молодые с ДВ не убегали за образованием и за возможностью достойно жить и творить.

  • Leshui25

    Leshui25
    27 минут назад

    Как дело к выборам - так одни громкие заявления - нужно, может появится и другие а после все заглохнет.

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