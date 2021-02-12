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12февраля
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сегодня, 11:18 0

В Петербурге школьница обвинила 61-летнего учителя в домогательствах

В Петербурге школьница обвинила 61-летнего учителя в домогательствах
Фото: forpost-sz.ru

В Петербурге задержан 61-летний преподаватель одной из школ, которого его ученица обвинила в домогательствах, сообщает «Фонтанка».

11 февраля в соцсетях появилась видеозапись, на которой мужчина обнимает девочку-подростка и пытается её поцеловать. Школьница уворачивается, тогда он смеётся и прижимает её к себе.

Как стало известно, за несколько дней до этого 14-летняя девочка рассказала классному руководителю о том, что учитель проявляет к ней мужской интерес. Педагог не поверила ей и назвала обвинения фантазиями. Однако школьный психолог считала, что школьница говорит правду.

Обвиняемый в домогательствах преподаватель 10 февраля написал заявление об уходе по собственному желанию. При этом он утверждал, что его поведение неверно истолковали. По его словам, он проявлял к девочке только дружеское участие.

Однако позже ещё одна школьница дала показания на педагога. Мужчина был задержан. Следственный комитет возбудил против учителя, подозреваемого в растлении несовершеннолетних, два уголовных дела.

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#дети #происшествия

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