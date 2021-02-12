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12февраля
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сегодня, 12:17 0

Госдума: даже после взыскания долгов у россиян должен остаться МРОТ

Госдума: даже после взыскания долгов у россиян должен остаться МРОТ
Фото: duma.gov.ru

В Госдуме внесли поправки в Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Теперь, россияне не останутся без минимального дохода после взыскания долгов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной думы.

Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 сентября 2021 года. Как пояснили в Госдуме сейчас судебные приставы имеют право забрать 50 процентов от дохода (зарплаты или пенсии). В результате, те россияне, которые и так имеют минимальный доход, фактически остаются без средств к существованию.

— Пандемия обострила ситуацию, когда многие люди оказались в тисках долгов. И зачастую даже меры социальной поддержки, которые они получают от государства, кредиторы пытались списать. Деньги, фактически направляемые государством на помощь людям, уходят на пополнение счетов банков и иных кредиторов, – прокомментировал поправки Андрей Исаев.

В соответствии с внесёнными поправками россияне смогут обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не менее прожиточного минимума. В заявлении нужно будет указать счет, на котором необходимо сохранить деньги. После этого банк не сможет снять с этого счёта средства.

Напомним, что 30 января Госдума рассмотрела законопроект, по которому изъятие домашних животных из семей должников будет под запретом.

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#коронавирус #российская власть

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