Снегопад в Приамурье: в Магдагачи за одну ночь выпала месячная норма осадков

— По северу Амурской области за ночь выпало от 4-7 миллиметров осадков. Также в течении для 12 февраля возможен снег. Больше всего осадков выпало в Магдагачи – 11 миллиметров. Это сравнимо с месячной нормой февраля, – начальник отдела метеорологических прогнозов Светлана Казачинская.

В случае снегопада дороги столицы Приамурья от снега очистят 14 подметально-уборочных машин. Также по необходимости дороги подсыпят противогололёдным веществом.

— Сейчас чистят тротуары на Калинина от Пролетарской до Заводской и на Зейской. Кроме того, дорожники убирают прилотковую часть дорог – по Кузнечной от Горького до Октябрьской, а также по Шевченко от Октябрьской до Краснофлотской, – сообщает пресс-служба администрации.

Из-за снежного наката и гололедицы возможно увеличение числа ДТП. Водителям нужно выбрать безопасный скоростной режим и дистанцию до впереди идущих машин. Также нужно соблюдать требования дорожных знаков и сигналов светофоров, включать фары. А при приближении к остановкам и пешеходным переходам водителям необходимо снижать скорость.

— Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать все возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора, – сообщает отдел ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Напомним, что в Приамурье сотрудники дорожных служб всю зиму ликвидируют последствия снегопадов.