На Камчатке произошло землетрясение

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В Петропавловске-Камчатском 12 февраля сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7, сообщает Камчатский филиал геофизической службы Российской академии наук.



— Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась, – подчеркнули в МЧС по Камчатскому краю.

Землетрясение произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Очаг землетрясения залёг на глубине 40 километров. Известно, что эпицентр находился в 161 километров северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Энергетический класс землетрясения составил 10,8.