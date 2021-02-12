Амурские инвалиды смогут получить компенсацию по ОСАГО

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Инвалиды и дети-инвалиды Приамурья имеют право на компенсацию по полису ОСАГО, если машина, на которой они придвигаются, получена по медицинским показаниям. Об этом сообщили в министерстве социальной защиты населения Приамурья.

Компенсацию можно получить на водителя автомобиля, а также ещё на двух человек, включённых в страховку. Сумма компенсации составит 50 процентов от суммы страховой премии, определенной договором ОСАГО.

Чтобы получить эту выплату необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства или пребывания. С собой обязательно нужно взять: заявление и действующий договор ОСАГО.