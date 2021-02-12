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сегодня, 10:30 0

Амурские каратисты привезли золото с московских соревнований

Амурские каратисты привезли золото с московских соревнований
Фото: Министерство спорта Приамурья

На всероссийских соревнованиях «Открытый Кубок Сэйкен» амурчане смогли завоевать шесть медалей: два золота и четыре бронзы. Об этих достижениях наших спортсменов рассказали в пресс-службе министерства спорта и физической культуры Приамурья.

Соревнование по синкёкусинкай проходили в период с 5 по 7 февраля в столице. Туда отправилась делегация из амурской области в составе 17 спортсменов из Благовещенска, Свободного и Белогорска. Всего в первенстве приняло участие 550 каратистов из 25 регионов страны.

Амурчанам удалось завоевать 6 медалей. Высшую награду завоевали Максим Балянов и Яна Нестеренко. Бронзовые медали у Арарата​ Татевасяна, Радогора Гаманенко, Миланы Гусейновой и Александра Бычкова.

Сейчас амурские каратисты готовятся к новым соревнованиям. Первенство России пройдет в начале мая в Москве.

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