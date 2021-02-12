В Благовещенском районе состоится конно-лыжный забег

В воскресенье, 14 февраля в 13:00, на 21-ом километре Игнатьевского шоссе (за селом Игнатьево) пройдёт конно-лыжный забег. Все желающие могут поучаствовать в соревнованиях со своими лыжами. Лошадей предоставят бесплатно, сообщили организаторы.

В соревнованиях поучаствуют спортсмены клубов «Аллюр», «Адмирал», «Центавр» и «Конный двор у дяди Саши», а также частные коневладельцы и курсанты ДВОКУ. Всего заявлено 30 участников разных категорий. Заезды пройдут на рысаках, верховых лошадях и даже пони. Кроме того, федерация ездового спорта Благовещенска организует катание на собачьей упряжке.

Напомним, что в столице Приамурья в субботу, 13 февраля, пройдёт «Лыжня России». А главный заезд области в тот же день организуют в Ивановке.