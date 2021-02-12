Василий Орлов: «Главным итогом работы по снижению давления на бизнес должно стать не наказание предпринимателей, а профилактика нарушений»

Губернатор Амурской области вместе с руководителями профильных министерств и контрольно-надзорных органов, уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Белобородовым обсудили меры по снижению административного давления на бизнес, сообщают в пресс-службе минэкономразвития Приамурья.

— Важность сокращения числа административных барьеров для бизнеса сложно переоценить. Мы прекрасно понимаем, что это напрямую сказывается на создании благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности и проводим большую работу в данном направлении. Так, по данным рейтинга индекса административного давления на бизнес, Приамурье входит в десятку лучших регионов страны с наименьшим уровнем административных барьеров для бизнеса. В прошлом году улучшили позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата, поднявшись на 26 место среди субъектов РФ. За последние три года нам удалось в 3 раза снизить количество плановых проверок – только за прошлый год их число сократилось с 6,6 до 2,4 тысячи. Вместе с тем мы еще видим ряд проблемных направлений, поэтому крайне необходимо внедрять новые и совершенствовать действующие механизмы взаимодействия с бизнес-сообществом, – отметил губернатор Василий Орлов.

Ирина Маловичко, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Амурской области, сообщила о том, что план проверок предпринимателей региона на 2021 год составлен с учетом риск-ориентированного подхода и надзорных каникул. Благодаря этому из плана убрали более 200 избыточных контрольных мероприятий для компаний, чья деятельность имеет низкий риск возникновения ЧС или причинения вреда здоровью людей.

Для связи с представителями бизнеса на официальных сайтах большинства региональных органов контроля появились «кнопки обратной связи». Такое поручение было дано на прошлом заседании рабочей группы.

Ирина Маловичко отметила, что не все предприниматели адекватно оценивают текущие запросы из государственных органов. Любой запрос воспринимается как проверка, что в корне неверно. Чтобы этого избежать, контрольным органам и органам власти необходимо усилить работу по разъяснению своих полномочий и наладить механизмы обратной связи с бизнесом через открытые источники информации.

Кроме того, по итогам заседания планируется создание интернет-ресурса «Проверенный бизнес». На нём предприниматели смогут получать практические рекомендации по прохождению проверок с комментариями экспертов и узнать о типовых нарушениях.

Борис Белобородов рассказал о 9 реальных случаях административных барьеров или проблемных проверках, с которыми столкнулись предприниматели Приамурья. По всем этим случаям профильные специалисты дали развернутые комментарии. В результате обсуждения достигнуты договоренности о дальнейшем решении спорных вопросов.

Орлов поддержал инициативу обсуждать проблемные случаи в формате рабочей группы.

— Такую практику мы начали внедрять сравнительно недавно и безусловно продолжим в дальнейшем на регулярной основе. Еще раз повторю, что главным итогом работы по снижению давления на бизнес должно стать не наказание предпринимателей, а профилактика нарушений, – сказал Василий Орлов.

В случае если на предпринимателя оказывается административное давление или создаются барьеры, то через сайт business28.ru можно обратиться к бизнес-омбудсмену.