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сегодня, 09:55 0

Дочь Валерии показала откровенные фото в нижнем белье

Дочь Валерии показала откровенные фото в нижнем белье
Фото: 24smi.mirtesen.ru

Дочь певицы Валерии Шена привела подписчиков в восторг своим новым образом и смелой фотосессией, пишет «Московский комсомолец».

27-летняя девушка изменила цвет волос и выложила несколько пикантных фото в нижнем белье. На опубликованные в Instagram снимки первой отреагировала Валерия, назвав дочь прекрасной женщиной.

Сама Шена раньше рассказывала, что очень комплексовала из-за своей внешности, когда была подростком.

Шена недавно поменяла имя Анна на свой творческий псевдоним. Она тоже занимается музыкой, а также выступает режиссёром своих клипов. У певицы вышло уже два мини-альбома.

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#шоу-бизнес

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