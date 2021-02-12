Дочь Валерии показала откровенные фото в нижнем белье

27-летняя девушка изменила цвет волос и выложила несколько пикантных фото в нижнем белье. На опубликованные в Instagram снимки первой отреагировала Валерия, назвав дочь прекрасной женщиной.

Сама Шена раньше рассказывала, что очень комплексовала из-за своей внешности, когда была подростком.

Шена недавно поменяла имя Анна на свой творческий псевдоним. Она тоже занимается музыкой, а также выступает режиссёром своих клипов. У певицы вышло уже два мини-альбома.