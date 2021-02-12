Дочь Валерии показала откровенные фото в нижнем белье
Дочь певицы Валерии Шена привела подписчиков в восторг своим новым образом и смелой фотосессией, пишет «Московский комсомолец».
27-летняя девушка изменила цвет волос и выложила несколько пикантных фото в нижнем белье. На опубликованные в Instagram снимки первой отреагировала Валерия, назвав дочь прекрасной женщиной.
Сама Шена раньше рассказывала, что очень комплексовала из-за своей внешности, когда была подростком.
Шена недавно поменяла имя Анна на свой творческий псевдоним. Она тоже занимается музыкой, а также выступает режиссёром своих клипов. У певицы вышло уже два мини-альбома.
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