Амурских учеников научат культуре здорового питания

— Региональная программа сформирует у детей культуру здорового питания, а также повысит квалификацию руководителей, педагогов, работников сферы школьного питания и родителей, – рассказала первый замминистра образования и науки Амурской области Елена Бурдуковская.

В министерстве провели мониторинг сайтов образовательных организаций, а также вовлеченности в организацию школьного питания глав муниципалитетов. Хорошо себя показала Зея и Белогорск, а также Белогорский и Магдагачинский районы.

В прошлом году на обновление оборудования столовых из областного бюджета выделили 120 миллионов рублей. При чём закупили не просто новое оборудование, а современное, энергосберегающее.

— В этом году обновление продолжится. Минобрнауки области отслеживает возникающую потребность, в первую очередь нужно обеспечить оборудованием пищеблоки с самым изношенным оборудованием. А образовательные организации, которые не находятся в «зоне риска», смогут получить новое оборудование на конкурсной основе, – отметила замминистра.

Сейчас минобрнауки области решает вопрос приобретения 11 автомобилей для подвоза горячего питания в малокомплектные школы области, которые расположены в семи территориях.

— В стандарте есть 24 варианта меню – по три для каждой категории обучающихся. Школы могут выбрать всего один подходящий вариант. В стандарте прописаны требования к составу, пищевой ценности, объему, качеству содержимого «тарелки» и условиям формирования у обучающихся мотивации к здоровому питанию, – пояснила Елена Анатольевна.

Напомним, с 2019 года всех учеников начальной школы начали обеспечивать бесплатным горячим питанием. Вопрос контролирует губернатор Амурской области Василий Орлов. Кроме того, по запросу родителей для ребёнка могут составить индивидуальное меню по медицинским показаниям.