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12февраля
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сегодня, 09:56 0

Амурский предприниматель может сесть на семь лет за незаконную вырубку леса

Амурский предприниматель может сесть на семь лет за незаконную вырубку леса
Фото: pixabay.com

В Мазановском районе Приамурья местный предприниматель осуществлял незаконную вырубку леса в крупных размерах, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

В январе 2021 года предприниматель, не имея никаких документов о разрешении на вырубку, нанял рабочих, которые заготавливали древесину при помощи его техники.

Ущерб от незаконной вырубки составил около 900 тысяч рублей. Также возбуждено уголовное дело.

За незаконную вырубку леса в крупных размерах грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы со штрафом в размере от 300 000 до 500 000 рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет.

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#закон #криминал #природа #происшествия

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