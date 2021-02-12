Амурский предприниматель может сесть на семь лет за незаконную вырубку леса
В Мазановском районе Приамурья местный предприниматель осуществлял незаконную вырубку леса в крупных размерах, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.
В январе 2021 года предприниматель, не имея никаких документов о разрешении на вырубку, нанял рабочих, которые заготавливали древесину при помощи его техники.
Ущерб от незаконной вырубки составил около 900 тысяч рублей. Также возбуждено уголовное дело.
За незаконную вырубку леса в крупных размерах грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы со штрафом в размере от 300 000 до 500 000 рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет.
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