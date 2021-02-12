Амурская прокуратура возбудила дело из-за промерзания водопровода в больнице Магдагачи

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Прокуратура Магдагачинского района возбудила уголовное дело из-за промерзания водопровода с холодной водой в местной больнице, сообщают в прокуратуре Амурской области.

Установлено, что из-за аварии в системе холодного водоснабжения основного водопровода в больницу поселка Магдагачи с 7 февраля вода поступала по временному водопроводу. 9 февраля промерз и он. Медицинское учреждение осталась без холодной воды.

Сейчас в больницу организован подвоз вода, а ресурсоснабжающая организация работает над ликвидацией аварии.

После прокурорской проверки оказалось, что замена труб, проведённая в 2016 году ресурсоснабжающей организацией ООО «Энергия движение» выполнена с нарушением технического регламента. Заложенный после ремонта новый водопровод прошел на недостаточной глубине. При приёмке выполненных работ комиссия проигнорировала тот факт, что трубы зарыты на глубине промерзания грунта.

Итоги проверки прокурор Магдагачинского района направил в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ – халатность. Его расследование находится на контроле.