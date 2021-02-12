Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:30 1

Амурская прокуратура возбудила дело из-за промерзания водопровода в больнице Магдагачи

Амурская прокуратура возбудила дело из-за промерзания водопровода в больнице Магдагачи
Фото: https://www.instagram.com/p/CLJU8_TlHgy/?igshid=pd4cinlftaid

Прокуратура Магдагачинского района возбудила уголовное дело из-за промерзания водопровода с холодной водой в местной больнице, сообщают в прокуратуре Амурской области.

Установлено, что из-за аварии в системе холодного водоснабжения основного водопровода в больницу поселка Магдагачи с 7 февраля вода поступала по временному водопроводу. 9 февраля промерз и он. Медицинское учреждение осталась без холодной воды.

Сейчас в больницу организован подвоз вода, а ресурсоснабжающая организация работает над ликвидацией аварии.

После прокурорской проверки оказалось, что замена труб, проведённая в 2016 году ресурсоснабжающей организацией ООО «Энергия движение» выполнена с нарушением технического регламента. Заложенный после ремонта новый водопровод прошел на недостаточной глубине. При приёмке выполненных работ комиссия проигнорировала тот факт, что трубы зарыты на глубине промерзания грунта.

Итоги проверки прокурор Магдагачинского района направил в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ – халатность. Его расследование находится на контроле.

Просмотров всего: 51

#нет воды #происшествия

распечатать


Общество

Амурский предприниматель может сесть на семь лет за незаконную вырубку леса

сегодня, 09:56
В России и мире

Жительница Дагестана призналась в обмане с подменой мёртвых младенцев на куклы
Общество

В Благовещенске эвакуировали учеников Алексеевской гимназии

Происшествия

Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества
Комментарии
Показать все (1)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    21 минута назад

    а чё толку?деньги у врачей на ремонт появятся от ваших штрафов?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь